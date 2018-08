Moussa Sow : Pourquoi j’ai pris ma retraite ?

Après neuf ans de service, l’attaquant des "Lions" Moussa Sow a annoncé sa retraite internationale jeudi dernier. Dans un entretien avec Record, il assure qu’il s’agit d’une décision «réfléchie», qu’il ne regrette pas, même s’il n’en a pas encore informé le coach Aliou Cissé.



«C’était clair dans ma tête, jure Moussa Sow. Avant la Coupe du monde, je me suis dit qu’il était temps pour moi d’arrêter ma carrière internationale. Aujourd’hui, c’est chose faite. C’est une décision qui n’était pas facile à prendre.»



Arrivé en sélection en 2009, Moussa Sow compte 50 sélections et 19 buts. Il a pris part à trois Coupes d'Afrique des nations avec le Sénégal (2012, 2015, 2017) et à une Coupe du monde. Il souligne qu'il reste à la disposition de l'équipe nationale pour apporter son expérience.