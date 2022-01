Moussa Sy confiant malgré sa modeste mobilisation : « On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras, nous allons gagner …»

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Janvier 2022 à 16:29 | | 0 commentaire(s)|

Pour démarrer sa campagne, le président du Conseil d’Administration (PCA) du Port autonome de Dakar (PAD) a organisé ce weekend un meeting qui a viré au fiasco. Une petite mobilisation mal organisée qui a fini en queue de poisson.



A l’origine, un accrochage entre les gardes de corps de Cheikh Ahmed Tidiane Ba, candidat de la coalition à la Médina et les organisateurs du meeting qui ont bloqué sa délégation.

Les premiers ont forcé le passage pour mettre à leur patron d’accéder au présidium. Une mauvaise organisation qui a fait sortir Moussa Sy hors de ses gonds.



«Il est temps de changer nos comportements, nous les politiciens. C’est mesquin », a lancé l’ancien responsable de « Taxawu Dakar ». Poursuivant, Moussa Sy d’étaler, toute fois son optimisme quant à l’issue de l’élection. « On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Nous allons gagner au soir du 23 janvier et personne n’y peut rien», fulmine-t-il.

walfnet

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook