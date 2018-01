Moussa Taye, conseiller politique de Khalifa Sall : « Nous, nous organisons au double plan judiciaire et politique » Conseiller politique de Khalifa Sall, Moussa Taye se dit serein à quelques heures de la reprise du procès renvoyé à ce 3 janvier devant le tribunal correctionnel de Dakar.

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Janvier 2018 à 10:15 | | 0 commentaire(s)|



« Au plan judiciaire, les avocats ont fini d’affiner leur stratégie et nous leur faisons entière confiance », a informé le conseiller politique du maire de Dakar qui sera jugé ce matin, en compagnie de 8 autres co-accusés, pour ‘’détournement de deniers publics’’.





Ils sont en prison, depuis bientôt 9 mois. « Au plan politique, nous avons battu le rappel des troupes. Nous appelons les alliés, les poches de Khalifa Sall, à la mobilisation. Nous lançons un appel aux Sénégalais épris de paix et de justice et aux dakarois parce que c’est leur maire qui est prison, à venir le soutenir au tribunal », a poursuivi M. Taye.



D’après Moussa Taye, c’est la sérénité qui règne dans le camp des proches du maire de Dakar, à quelques heures de l’ouverture du procès de Khalifa Sall.









L’As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook