Moussa Tine : « la réforme sur le mandat présidentiel n’a pas été bien menée » Moussa Tine est d’avis que « la réforme institutionnelle sur le mandat présidentiel n’a pas été bien menée ». Invité de l’émission Grand Jury ce dimanche, le leader de l’Alliance démocratique Pencco, a estimé que si l’alinéa 2 de l’article 27 de la constitution qui parle du mandat du Président est clair en fixant le nombre de mandats à 2, il n’en est pas même pour l’alinéa 1 qui évoque la durée du mandat.

Ce qui, a-t-il dit, est à l’origine des interprétations sur la possibilité ou non pour Macky Sall de briguer un troisième mandat. Il y a le problème de savoir « si on prend en compte seulement le quinquennat ou à la fois le septennat et le quinquennat ». C’est pourquoi, a-t-il dit, certains ont émis l’idée de réviser la constitution pour ajouter dans le décompte le septennat.

Et Moussa Tine de rappeler, « lors du référendum, il était question d’apporter des modifications dans l’histoire de ce troisième mandat. C’est cela qu’il nous a vendu », parlant de Macky Sall. Toutefois, souligne-t-il, « en termes d’interprétation, il ne faut pas ouvrir un débat que lui-même n’a pas ouvert ». Et de conclure, « il ne faut pas acter la possibilité pour un homme politique de se dédire ».



