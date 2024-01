Moustapha Bâ : Un « Bosquier» en toute allure

Dans l’attelage gouvernemental, s’il y a un homme qui est très à cheval sur son travail, c’est bien le ministre des Finances et du Budget. Moustapha Bâ donne l’impression qu’il a plusieurs cœurs dans la poitrine, puisqu’il ne s’essouffle jamais. Il est en permanence dans l’accélération de la cadence, qu’il nous pardonne le plagiat. Bon, alors, préférons dire qu’il est en mode « fast track » ou en mode « Bosquier » (il fut un excellent footballeur jusqu’à se voir surnommer Bosquier, du nom d’un célèbre et talentueux footballeur français).



Figurez-vous zen effet que, hier au cours de la matinée, il s’est démultiplié en trois pour assister et présider trois événements. Le premier, c’était le Forum du premier emploi du MEDS, qui organisait sa 10e édition sur le thème des opportunités d’emploi des jeunes dans le secteur industriel. L’argentier de l’Etat a fait une communication sur le bilan de l’Etat dans ce secteur et surtout, sur les opportunités d’emplois pour les jeunes dans le domaine industriel. Inutile de dire qu’il a rendu heureux Mbagnick « Souche » Diop, qui affichait un sourire large comme ça. Ensuite, l’argentier de l’Etat a fait cap à la rencontre de la Conférence interafricaine des marchés d’assurance (CIMA), dont il assure la présidence en exercice. Il ne pouvait manquer une telle réunion qui se déroulait à Dakar.



Après ces assises des assureurs du continent, il a foncé pour participer à la rencontre annuelle de lancement de la gestion budgétaire. Moustapha Bâ ne pouvait manquer pour rien au monde, une rencontre d’une telle importance, que ses services ont initiée maintenant depuis quelques années. Juste après, la cérémonie, Moustapha Bâ s’est éclipsé certainement pour retourner au bureau, afin de gérer d’autres urgences. On aurait dit un Premier ministre !













LeTémoinbosquier