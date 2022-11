Moustapha Bâ, un ministre qui fonctionne au turbo

« Mettez un tigre dans votre moteur » disait une célèbre publicité d’une multinationale pétrolière dans les années 60 et 70.



Assurément, Moustapha Bâ, le ministre des Finances et du Budget, a de l’énergie à revendre et fonctionne au kérosène. Figurez-vous qu’il vient de boucler trois semaines d’enfer dans les commissions de l’Assemblée nationale et s’apprête à en passer autant en plénière. Le tout à un rythme infernal et presque militaire, pour l’enfant de troupe qu’il fut. Figurez-vous que pendant ces quelque trois semaines, l’enfant de Nioro était Place Soweto tous les jours, à 9 heures tapantes, pour ne quitter qu’à minuit. Un rythme démentiel à assommer le plus stakhanoviste des ministres mais qui ne l’a pas fait flancher, révèle "Le Témoin".



Au menu, il devait se farcir chaque jour, deux collègues dans les commissions, à raison de 60 interventions de députés d’une durée de cinq minutes chaque soit 300 minutes ou cinq heures par ministre. Un temps auquel il faut ajouter sa propre intervention à lui, celle du collègue de passage, la lecture des rapports. Soit 600 minutes ou dix heures par jour !



Un rythme démentiel supporté sans barguigner par Moustapha Bâ, qui a réussi le tour de force d’être, nous l’avons dit, tous les jours à 9h pile à l’Assemblée nationale ! Une seule fois, il a eu un petit retard de…sept minutes et encore, il sortait d’une réunion à la Primature ! C’est d’ailleurs Guy Marius Sagna lui-même qui s’est étonné de ce petit retard qui, selon lui, ne ressemblait pas à Moustapha Bâ, qui est toujours ponctuel comme une horloge. Mais ne dit-on pas que la ponctualité est la politesse des rois ?