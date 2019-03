Moustapha Cissé Lô : « S’il y avait Khalifa Sall et Karim Wade, Macky Sall serait allé au second tour » Moustapha Cissé Lô a lâché une nouvelle bombe. Le responsable de l’APR a indiqué, samedi, lors d’un meeting à Nord Foire, relayé par la RFM, que « Si Khalifa Sall et Karim Wade avaient participé à l’élection présidentielle, Macky Sall serait allé au second tour ». Cissé Lô ne s’est pas arrêté en si bon chemin clamant que « si Macky Sall a gagné à Nord Foire et à la Cité Nouvelle, c’est grâce à moi et à Abdoulaye Touré. J’ai quitté Touba et il a été laminé à Touba ». Et de poursuivre, « j’ai mis 300 millions de francs dans cette campagne. J’ai loué des voitures et j’ai battu campagne pendant 15 jours, mais je ne demande rien à titre personnel. Si Macky Sall veut me récompenser, il n’a qu’à nommer Abdoulaye Touré ministre »

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Mars 2019 à 09:45



