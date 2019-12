Moustapha Cissé Lô: «Si vous voulez un singe, allez chez Yakham » Le démenti de Yakham aux excuses qu’il aurait présenté à Moustapha Cissé Lo ont fait resurgir la guéguerre entre ces deux cadres de la mouvance présidentielle. Contacté par nos confrères de Seneweb, le vice-président de l’Assemblée nationale tacle de nouveau le directeur de publication du journal « Le Soleil ».



Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Décembre 2019

« Je n’ ai pas le temps de répondre à Yakham. S’ il a des documents qui peuvent me discréditer, il peut vous les remettre au lieu de continuer a mentir (…) Posez lui la question suivante : Pourquoi n’ a t- il pas publié les documents qu’il a sur moi ? Il faut toujours dire la vérité. Moi Moustapha Cisse Lô, je suis propre et crédible. Si vous voulez un singe, allez chez Yakham Mbaye au Soleil levant ou à Liberation », martèle le député.





