Moustapha Cissé Lô : "Sonko ne fait que mentir (...) Je jure sur Allah que Aliou Sall est...." Moustapha Cissé Lo s’est penché sur la récente polémique qui entoure le présumé scandale sur le pétrole sénégalais, impliquant Aliou Sall. Pour le vice-président de l’Assemblée nationale du Sénégal, c’est une affaire politique dont profitent Ousmane Sonko, Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall et Mamadou Lamine Diallo.



Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juin 2019 à 14:08 | | 0 commentaire(s)|

A suivre Moustapha Cissé Lo, le vacarme autour du pétrole est venu de lobbyistes qui tentent de déstabiliser le pays passant par les opposants précités. « Ousmane Sonko n’est qu’un menteur. Il pense tout son temps à dire des contre-vérités. Il n’a rien fait pour ce pays. Il n’a qu’à nous dire comment il a eu ses millions durant la campagne« , défend-il. Pour ce qui est d’Aliou Sall, il « jure sur Allah que Aliou Sall est plus clean qu’Ousmane Sonko, Abdoul Mbaye, Thierno Alassane Sall et Mamadou Lamine Diallo ».









senenews.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos