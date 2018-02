Moustapha Cissé Lô annonce sa candidature pour la Mairie de Dakar en 2019 et «traite» Ousmane Sonko, Gackou et Idy, de «chômeurs»

Samedi 17 Février 2018

Moustapha Cissé Lô sera bien candidat à la Mairie de Dakar en 2019. Le président du Parlement de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) en a fait l’annonce ce samedi, dans le bulletin d’informations de 12H de la Rfm. «Moi je serai candidat pour la mairie de Dakar en 2019. On verra ce que ça va donner», a-t-il confié à nos confrères.

Le “Baay Fall” du président Macky Sall sera aussi, si l’on se fie à ses dires, candidat à la présidentielle de l’Assemblée nationale à la fin de son mandat. Aussi, a-t-il ajouté : «j’attends aussi que Macky Sall parte pour que je sois candidat à la présidentielle de la République».

«Qu’on nous dise leur contribution sur le Pib. Moi je n’ai vu que des chômeurs. Les Gackou, Ousmane Sonko, Idrissa Seck, tous ceux-là, ils chôment. Je paie la douane, je paie les impôts. Mon Gie paie les impôts. Les autres qui ne payent pas les impôts, ils volent notre argent», déplore-t-il.

actusen



