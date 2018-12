Moustapha Cissé Lô et Pathé Diakhaté devant le juge pour …

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Décembre 2018 à 08:54 | | 0 commentaire(s)|

Le député Moustapha Cissé Lô et l’ambassadeur itinérant Pathé Diakhaté seront l’hôte du juge correctionnel demain. En cause, une plainte pour diffamation initiée par le second. Il accuse le Vice-président de l’Assemblée nationale et du parlement de la Cedeao d’avoir porté à son honneur et sa considération, en tenant des propos diffamatoires à la TFM et sur le site « Yeugle Tv ». Selon Les Echos qui donne l’information, ces deux canaux de diffusion sont tenus pour civilement responsables et sont installés dans la cause par le plaignant, qui réclame la somme de 100 millions de F Cfa.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos