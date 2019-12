Moustapha Cissé Lo frappe encore:" “xam na ñi naane sangara nek si thiaga, di diay bonn... ci hôtel yi*” Le tonitruant député de l’APR, Moustapha Cissé Lo a encore fait parler de lui à l’Assemblée nationale. Lors des débats sur le budget du ministère de l’agriculture, il s’en est pris aux proches du président de la République Macky Sall. Sans citer de noms, il a juré de faire tomber des masques si jamais on s’attaque une nouvelle à lui. “Arrêtez len thiaxane yi niou wax, mane fii lay waxè lima xam. Lima xam boumako waxè aduna tukki…”, balance-t-il devant ses collègues députés.





Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2019

* "Je connais parmi vous ceux qui boivent de l’alcool et couchent avec des prostitué… dans les hôtels"

