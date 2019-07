Moustapha Cissé Lô, parlementaire, aux Lions: « Cultivez l’humilité et l’esprit d’équipe » Le premier vice -président de l’Assemblée Nationale sénégalaise, Moustapha Cissé Lô, promettant de faire face à la presse vendredi prochain, s'est dit par ailleurs très ému par la victoire des Lions de la Téranga sur les Ecureuils du Bénin. Au cours de ladite rencontre, il va se pencher sur les interminables controverses liées aux contrats pétroliers et gaziers du Sénégal.



Après avoir salué la belle prestation des co-équipiers de Krépin Diatta qui a abouti à la qualification du Sénégal aux demi-finales de la CAN 2019 au Caire (Egypte), le Président du Parlement de la CEDEAO leur a adressé ses plus vives félicitations et ses dévoués encouragements. Il leur a demandé de cultiver l’humilité et l’esprit d’équipe pour engranger d’autres victoires.







«Je commencerais par féliciter et encourager nos braves Lions du football. Ils viennent de répondre véritablement à leur nom de Roi de la brousse, de par cette rage manifeste de vaincre qui les anime. Voilà qu’ils nous ouvrent les portes des demi-finales qui seront, sans nul doute, âprement disputées.







Sur ce, je demande aux protégés d’Aliou Cissé de continuer à cultiver l’humilité et l’esprit d’équipe pour d’autres victoires. Il est possible de se hisser sur les pyramides du football africain. Avec la foi, dit-on, on soulèvera des montagnes .Le peuple est derrière vous, il est fier de vous. Faites-nous encore rêver », a posté El Pistolero.







Et le premier vice -président de l’Assemblée Nationale sénégalaise, de poursuivre : « Que tout le monde se mobilise derrière nos "Lions". Faisons confiance aux talents de notre coach national Aliou Cissé et de l’encadrement technique. Taisons les querelles qui nous rapetissent .On ne peut rien gagner dans l’adversité. Le Sénégal doit primer, aujourd’hui, sur tout», invite-t-il.







Le premier vice-président de l’Assemblée Nationale, Moustapha Cissé Lô, convaincu qu’il y aura du pétrole et du gaz dans l’air, promet de faire face à la presse vendredi prochain.







Il va se pencher sur la situation politique nationale, ponctuée par les interminables controverses sur les contrats pétroliers et gaziers du Sénégal.











