Moustapha Cissé Lô persiste et signe : « je suis candidat à la mairie de Dakar, même si ce doit être sous une autre banière » Moustapha Cissé Lô sera bel et bien candidat à la mairie de Dakar. Contre vents et marées. Il l'a réitéré ce dimanche, lors de l’émission Grand Jury de la RFM.

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Juin 2019 à 13:09 | | 0 commentaire(s)|

« Je vais me présenter à la mairie de Dakar » a encore martelé Moustapha Cissé Lô aujourd’hui. Et de poursuivre. « Je n’ai pas besoin d’être investi par Benno Bokk Yakkar pour me présenter. Peut-être même que je me présenterai sous une autre bannière », a dit Moustapha Cissé Lô.

« J’habite Dakar, je vote à Dakar, j’ai une maison ici, c’est la capitale, donc j’ai le droit de me présenter pour la mairie de Dakar », a encore dit le président du parlement de la Cedeao, qui martèle : « je n’ai jamais voté à Diourbel »



