Moustapha Cissé Lô, propagandiste de Amadou Ba ? Depuis quelques temps, le parti au pouvoir est écla- boussé par des sorties très virulentes sur fond de débal- lages de ses membres les uns contre les autres. Parmi ceux-là, Moustapha Cissé Lô. Le député n’épargne ni le président de la République Macky Sall, encore moins cer- tains de ses proches collaborateurs. Une attitude qui pousse d’aucuns à le qualifier de « pion » de Amadou Ba, le seul qu’il a félicité durant le marathon budgétaire. Le Témoin pose le débat.



Durant tout le marathon budgétaire, le responsable politique de l’Alliance pour la République (APR), Moustapha Cissé Lô, s’est singularisé de manière déconcertante avec des discours très virulents contre le pouvoir, en général, et le ministre de l’Agriculture en particulier. Ce, en dénonçant une mafia au cœur de l’Etat qui contrôlerait la distribution des semences et engrais en prenant le soin d’écarter certains opérateurs économiques comme lui. Sans oublier les piques lancées au président Macky Sall lui-même. Le turbulent député de Touba député ne s’en était pas arrêté là. Il avait aussi demandé l’audit de la gestion du prédisent de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse en l’occurrence. Moustapha Cissé Lô n’avait épargné personne dans ses diatribes durant cette session budgétaire. Seul le ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba, qui serait son « ami », a eu droit à des fleurs. Selon lui, l’apport du ministre des Affaires étrangères aurait été « déterminant » dans la victoire de Benno Bokk Yaakaar lors des deux dernières élections nationales. Il a donc profité de l’occasion pour l’inviter à ignorer ses contempteurs. Après avoir soutenu que Amadou Ba est un responsable « très important » pour l’APR, le 1er vice président de l’Assemblée nationale avait considéré que «si tout le monde travaillait comme Amadou Ba, il n’y aurait pas de problème». Et d’ajouter : « J’ai toujours dit au Président Macky Sall de faire descendre Amadou Ba sur le terrain politique. J’ai plaidé cela. Vous êtes très utile pour le parti. Votre appui a été très déterminant dans nos victoires lors des Législatives et à la dernière Présidentielle», avait souligné « l’ami » de Amadou Ba lors du passage de ce dernier à l’Assemblée nationale pour l’examen du budget 2020 de son ministère. Il n’avait pas manqué non plus de demander à Ama- dou Ba de surveiller ses arrières en ces termes : « Aujourd’hui, des gens cherchent à vous trouver des cafards. Ne les regardez même pas, ignorez-les !». Des conseils qui en disent long sur les relations très profondes entre Moustapha Cissé Lô et le successeur de Me Sidiki Kaba à la tête du mi- nistère des Affaires étrangères, par ailleurs coordinateur de la majorité présidentielle dans le département de Dakar.

Compte tenu de tout ce qui précède, pourrait-on considérer que Moustapha Cissé Lo soit un pion de Amadou Ba ? Le Professeur Moussa Diaw ne le pense pas. Pour lui, le président du Parlement de la Cedeao serait tout simplement dans une logique de vengeance. Autrement dit, en encensant le ministre des Affaires étrangères, il serait tout simplement en train de régler des comptes. « Il développe des ressenti- ments contre des proches de Macky Sall qui l’empêchent de discuter avec le Président comme il le faisait auparavant », relativise l’enseignant chercheur à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Cela dit, il reconnaît toutefois qu’ « il peut y avoir une récupération politique de manière à pousser cer- tains à se demander s’il n’est pas parrainé par quelqu’un notamment Amadou Ba. »



Pr MOUSSA DIAW

« Cissé Lô cherche à faire mal en jetant des fleurs à Amadou Ba »

Poursuivant, le professeur Moussa Diaw reconnaît que les sorties du président du Parlement de la Cedeao ne sont pas fortuites. Il s’explique : « En connaissant les rapports qu’il y a entre les grands responsables de leur parti, il a usé de son intelligence politique en jetant des fleurs à Amadou Ba. Ce, pour pousser les autres à lui accorder une certaine impor- tance dans la succession de Macky Sall. Je pense que cette stratégie développée peut lui permettre d’avoir une marge de manœuvre. Il veut faire mal. Mais, comme vous le savez, dans ce genre de situations, tous les coups sont permis et toutes les manœuvres aussi. Amadou Ba ou autres vont sans doute manœuvrer à leur guise » conclut l’enseignant cher- cheur à l’UGB de Saint-Louis.



Mor FALL LE TEMOIN



