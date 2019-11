Moustapha Diakhaté : « Djibril War a menti, sans vergogne, au peuple sénégalais »

Moustapha Diakhaté n’est pas resté indifférent aux affirmations du député Djibril War, selon lesquelles il aurait détourné la somme 600 millions de francs lorsqu’il était président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yaakar. Il a réagi sur sa page Facebook comme il a l’habitude de le faire dans un texte intitulé « Les mensonges du député Djibril War »



« Dans ses affabulations, Djibril War a doublement menti au peuple sénégalais aussi bien sur le montant de mes émoluments que sur celui des crédits alloués au Groupe BBY », écrit-il.



Et d’expliquer : « En tant que Président du Groupe BBY, au lieu de 3 millions francs de CFA, je recevais mensuellement 5 millions de la même monnaie. Et pourtant, malgré les énormes avantages que je gagnais à l’Assemblée nationale, c’est sur ma demande que le Président de l’Alliance pour la République ne m’a pas investi sur la Liste de la Coalition BBY lors des législatives de 2017. Pour ce qui concerne le budget de fonctionnement du Groupe BBY, contrairement aux mensonges du député War, les crédits s’élevaient à 5 au lieu de 10 millions francs de CFA ».



S’agissant de ces 5 millions qu’il recevait mensuellement, M. Diakhaté soutient qu’ils ont servi à la prise en charge de BBY : « 1. des émoluments du personnel du Groupe, 2. du paiement des factures d'électricité, d'eau, du nettoiement et de la sécurité du Siège de la Coalition BBY, 3. d’appuis financiers aux députés qui en faisaient la demande et, 4. des frais d’hôtel à l’occasion des Rencontres d’Informations et Partages qui se tenaient, à chaque fois que l’Assemblée devait examiner un projet de loi ».



« Il s’agissait de rencontres entre les ministres et les membres du Groupe BBY pour une meilleure compréhension des tenants et aboutissants des textes proposés par le Gouvernement », assure Moustapha Diakhaté.