Moustapha Diakhaté: "L'Apr ne saurait être classée dans le lot des partis structurés qui respectent leurs statuts et règlement"

Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Janvier 2020 à 20:17 | | 0 commentaire(s)|

Moustapha Diakhaté est formel. L'alliance pour la République ne saurait être classée dans le lot des "partis structurés qui respectent leurs statuts et règlement".



Une position qui contraste manifestement avec celle du leader de l'Apr qui a réfuté catégoriquement, toute idée de non structuration de son parti, le 31 décembre dernier, face à la presse.



D'ailleurs se prononçant sur le mandat du leader de l'Apr, Diakhaté révèle, face à Pape Alé: "le mandat du Président Macky Sall, à la tête de l'Apr est arrivé à expiration depuis 6 ans et la durée du mandat est de 5 ans".



Si la légalité de la gestion de l'Apr par Macky Sall est remise en cause, il n'en est certainement pas pour autant s'agissant de sa légitimité. Présidant le dernier secrétariat exécutif national du parti, Macky Sall a "constaté l'auto-exclusion de Moustapha Diakhaté de l'Apr", selon le journal L'As.

