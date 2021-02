Moustapha Diakhaté: "La publication de la déclaration de patrimoine d'Idrissa Seck est une violation de la loi"

Idrissa Seck doit applaudir Moustapha Diakhaté. L’ancien chef de cabinet du Président Macky Sall s’indigne de la divulgation des biens du président du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) après sa déclaration de patrimoine, d'après L'As. Selon Moustapha Diakhaté, la publication de la déclaration de patrimoine du président du CESE est une violation de la Loi.



Il invoque l’article 9 du texte qui stipule que le processus de la déclaration de patrimoine revêt un caractère confidentiel et que toute personne concourant à sa mise en œuvre est astreinte au secret professionnel.



Le texte ajoute que tout manquement (…), par divulgation ou publication quelconque, ou à la sincérité de son contenu, sera puni par les lois en vigueur. Moustapha Diakhaté pense que les responsables de l’Ofnac doivent saisir les autorités judiciaires pour identifier les auteurs de la fuite dans la presse, de la déclaration de patrimoine d’Idrissa Seck.

