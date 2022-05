Moustapha Diakhaté: "Li nguéne may Ousmane Sonko, journalistou dembe yi douniou ko nangoul kéneu" Moustapha Diakhaté qui était l'invité de Com' Politique ce mardi avec Mame Arame Thiam, est très étonné et remonté même du comportement d'Ousmane Sonko vis-à-vis des journalistes.

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Mai 2022 à 23:27 | | 0 commentaire(s)|

" Je ne comprends pas votre comportement vis-à-vis de Sonko. Il vient, parle et s'en va, sans que vous lui posez des questions. Alors que vous devez le faire pour informer le public ", a-t-il tonné.



A l'en croire, " des journalistes comme Babacar Touré, Sidy Lamine, Jérôme Diouf et pas mal, ne lui auraient même pas laissé cette opportunité; ils vont lui poser des questions, s'il refuse, ils vont quitter la salle ", a-t-il tenu à rappeler.



Pour le parlementaire, les journalistes ont de bonnes raisons de lui poser des questions comme " la maison dont on parle ces jours-ci, lui appartient-elle ? L'a-t-il achetée? Son mal de dos est-il guéri? ". Autant de questions qui attendent des réponses selon Moustapha Diakhaté.



Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook