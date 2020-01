Moustapha Diakhaté 'invalide' la candidature de macky Sall en 2024 et annonce la création d’un courant à l’Apr Moustapha Diakhaté a profité de la tribune du Jury du dimanche, hier, sur Iradio pour décocher ses flèches contre l’actuel président Macky Sall dont il a ‘’invalidé’’ la candidature pour l’élection présidentielle de 2024. Toujours dans sa logique de défiance à l’encontre du patron de l’Apr, l’ancien président du groupe parlementaire BBY a annoncé la création d’un courant au sein du parti présidentiel.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Janvier 2020 à 09:25 | | 1 commentaire(s)|

« L’urgence, c’est la reconstruction de l’Apr. Depuis 11 ans, on est dans le provisoire. Il nous faut refonder le parti dans sa structuration, dans son organisation, dans son fonctionnement et même dans son idéologie. Dans les tous prochains jours, je prendrai une initiative de nature à regrouper des militants et militantes de l’Apr qui ont le souci d’organiser le parti et de faire de l’Apr un espace de réflexion et de propositions. Ce sera à l’intérieur du parti… C’est cette reconstruction, estime-t-il, qui permettra au parti d’élaborer un projet pour l’après 2024, sans Macky Sall comme le dit la Constitution. De mon point de vue, l’Apr doit survivre à Macky Sall », a-t-il, en effet, déclaré.

