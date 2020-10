Moustapha Diakhaté plaide pour la suppression du ministère de la Bonne gouvernance et propose...

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Octobre 2020 à 09:50 | | 0 commentaire(s)|

L'ex président du Groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar a-t-il donné une position personnelle ou lui a-t-on demandé de lancer un ballon de sonde ? En tout cas, la déclaration qu’il a faite hier à Saly, est une véritable bombe, rapporte "L'As".



En marge d’un séminaire avec le Forum civil, Moustapha Diakhaté a plaidé pour la suppression du ministère de la Promotion de la Bonne gouvernance. A la place, il a proposé un Observatoire. Une idée intéressante certes, mais qui fait désordre à cause de la personne qui l’a émise. L’a-t-il apprise sous la tente ? On voit mal Moustapha Diakhaté se transformer en petit maure. Mais bon, c’est le vent qui tourne.

