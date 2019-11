Moustapha Diakhaté s’insurge contre la ‘’honteuse cavale’’ du député : « Bougazelli doit être recherché, débusqué et puni » Il s’était pourtant montré mesuré aux premières heures de cette affaire, appelant à « éviter les généralisations excessives ». Mais Moustapha Diakhaté semble excédé par les défections répétées du député Seydina Fall Bougazelli, convoqué à deux reprises, sans suite, par la gendarmerie, dans l’affaire de trafic de faux billets dans laquelle il est impliqué. Comme à son habitude il a réagi à travers un post sur les réseaux sociaux.

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Novembre 2019 à 11:03 | | 1 commentaire(s)|

Les faux bonds du Député Seydina Fall à la gendarmerie : un outrage à la République

Le refus de Seydina Fall de se présenter à la gendarmerie constitue un pied de nez à République et à l’exemplarité des responsables politiques.

C’est aussi l’autorité de la République qu’il vient de bafouer. Cette situation a trop duré et doit cesser sans délai.

Cela doit être l’engagement du Ministère de la justice ainsi que celui des forces armées de mettre un terme à cette honteuse cavale d’un Élu de la République.

Où qu’il puisse se trouver, le Député Seydina doit être recherché, débusqué et puni à la hauteur de l’affront qu’il a fait subir à toute la gendarmerie nationale et à la République."



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos