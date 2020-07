Moustapha Diakhaté toujours dans ses diatribes: «C’est Macky Sall qui devrait être devant la commission de discipline» Moustapha Diakhaté charge encore le Président Macky Sall, « seul responsable» de tout ce qui se passe présentement dans son parti. Même s’il condamne les injures de Cissé Lô, l’ex- Apériste, exclu lui aussi en janvier dernier, estime que c’est le leader de l’Apr qui devrait être devant la commission de discipline.

« Je crois d’ailleurs que c’est Macky Sall lui-même qui devrait être traduit devant la commission de discipline parce que c’est lui qui a créé le parti et demandé le suffrage des Sénégalais. Donc si on entend ces propos injurieux venant de responsables de son parti, c’est de sa responsabilité. »



« L’Alliance pour la République (Apr) est le parti où tout le monde se déteste. Si dans une maison chacun fait ce qu’il veut, c’est le chef qui est le problème. En réalité, cette situation interpelle la responsabilité de Macky Sall. Ce qui se passe, le seul responsable, c’est Macky Sall. »



C’est la réaction de Moustapha Diakhaté sur la sanction contre Moustapha Cissé Lô, hier sur le plateau de l’émission matinale «Toc Toc» de Itv.



En revanche, l’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar a ajouté sa voix au flot d’indignations après les propos indécents tenus par le député Moustapha Cissé Lô à l’encontre de Yakham Mbaye et de Farba Ngom, tous responsables politiques à l’Apr.



Moustapha Diakhaté a été le premier à être exclu du parti de Macky Sall. En janvier 2020, la commission de discipline avait retenu contre lui, « les agissements et propos séditieux, fractionnistes et récurrents, des faits qui entachent gravement l’image du parti ».









Avec Le Quotidien



