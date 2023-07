Moustapha Diaw, du Bureau politique du PS : «Feu Ousmane Tanor avait demandé aux socialistes, de travailler sur un candidat après 2019...»

D'après lui, feu le Premier secrétaire Ousmane Tanor Dieng avait demandé aux socialistes, de travailler sur un candidat dès la sortie des élections présidentielles de 2019. Par ailleurs, Moustapha Diaw est revenu sur le profil qui doit diriger le navire socialiste lors des prochaines élections présidentielles de 2024, non sans dénoncer l'absence de participation du Parti socialiste sur les débats publics. Ces temps-ci, on a noté des positions contradictoires, marquées par la candidature ou non du Parti socialiste lors des prochaines élections présidentielles



Vous êtes membre du Bureau politique du Parti socialiste.... Êtes-vous de ceux qui pensent que le Ps doit avoir son candidat ?



Ce qui est regrettable d’abord au Parti socialiste, demeure la non-participation au débat public des évènements sociaux, politiques. Même en interne, il est rare qu’on se penche sur l’actualité politique et des évènements majeurs qui ont marqué le Sénégal ces deux dernières années.



Et les rares responsables comme Serigne Mbaye Thiam, Mamoudou Wane, Mar Diouf, qui élèvent la voix dans les instances régulières du Parti socialiste pour inspirer des nouvelles orientations, sont attaqués par des sbires et troubadours.



Feu Ousmane Tanor Dieng prophétisait une redistribution des cartes après les élections présidentielles de 2019. Il disait : « Après les élections (de 2019) le PS a 5 ans pour préparer sa candidature en 2024 ». J’ai toujours cru et défendu une candidature socialiste. Aucun parti au Sénégal ne possède un meilleur profil que les hauts cadres socialistes.



D'après certaines voix du Ps, le ministre Serigne Mbaye Thiam et la Présidente du Hcct, Aminata Mbengue Ndiaye, ne sont pas sur la même longueur d'ondes. Qu'est ce qui se passe réellement ?



Serigne Mbaye Thiam était le bras droit et Aminata Mbengue Ndiaye en était l’autre. Chacun a une responsabilité historique envers le parti, qui est un patrimoine national, envers les pères fondateurs, mais surtout, envers les héritiers d’Ousmane Tanor Dieng, qui nous a laissé un bijou en héritage. La réalité est que Serigne Mbaye Thiam est un militant de l’unité pour un Ps fort et conquérant, avec des initiatives pertinentes, des tournées nationales "Taral Ps" ou des mobilisations "Dundal Ps".



Normalement, la présidente Aminata Mbengue Ndiaye devrait être la première à supporter Serigne Mbaye Thiam, qui a été le premier à dire qu’Aminata Mbengue Ndiaye était légitime pour assurer la suppléance ou l’intérim en charge d’organiser un congrès extraordinaire pour élire un nouveau secrétaire général.



Le Parti socialiste aura-t-il un candidat ou bien ne pensez-vous pas qu'il y aura une division en ce sens ?



Quoi qu’il en soit, le Pd investira son candidat autour d’une coalition, comme nous l’avons fait en 2019. Nous chercherons la plus large adhésion des socialistes autour du candidat choisi, pour lui donner le maximum de chances pour remporter les échéances de 2024.













