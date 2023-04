Moustapha Diop:“Aucune autre convocation ne m’a été notifiée’’

Le directeur général de Walf TV, Moustapha Diop, est allé répondre à la convocation de la police, hier. Comme annoncé par la presse mardi, il a été entendu comme témoin dans le dossier Pape Ndiaye.



Il est resté dans les locaux de la police pendant sept heures. ‘’J’ai été bien accueilli et les policiers m’ont interrogé sourire aux lèvres et avec beaucoup de respect.



Ils m’ont posé des questions et j’ai répondu dans la mesure du possible. Toutes ont tourné autour de ce qui est de ma responsabilité au sein du groupe Walfadjri. Pour les questions dont j’avais les réponses, je les ai données. Mais je puis vous assurer que dans l’ensemble, l’audition s’est très bien passée’’, a dit le journaliste à sa sortie du commissariat.



Aussi, a-t-il assuré, ‘’on m’a demandé de partir et aucune autre convocation ne m’a été notifiée’’. Par ailleurs, concernant le dossier Pape Ndiaye, il a réitéré son vœu de voir son collègue sortir de prison.