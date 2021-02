Moustapha Diop, nouveau directeur de Walf Fm et Tv

Cheikh Niass est en train de relancer le grand groupe Walfadjri. Après l’opération «retour» qui a vu des talents à l’image de Pierre Édouard Faye faire leur come-back, «L’As» a appris que le patron du groupe a procédé à de nouvelles nominations. Depuis hier, Moustapha Diop est devenu le directeur de Walf radio et télévision.



Il forme avec Seyni Diop, un duo de choc pour redynamiser le groupe fondé par feu Sidy Lamine Niasse. On annonce d’ailleurs une reconfiguration de la rédaction, pour remettre l’information au cœur de son programme. Plein succès au nouveau directeur Moustapha Diop.

