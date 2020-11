Moustapha GUEYE DG CROUS Bambey: " Nous allons mobiliser toutes nos forces pour traduire en acte la vision du Président Macky Sall..." La région de Diourbel a vibré ce week-end avec le Meeting organisé par la Responsable politique Ndeye Diop Camara Mme Abdou Ndiaye. Une occasion pour le Directeur général du CROUS de Bambey Moustapha Guèye de communier avec les militants et sympathisants venus nombreux de Mbacké, de Bambey et des quatre grands quartiers de la commune de Diourbel.

Venu accompagné par une très forte délégation composée de conseillers CESE et HCCT, de députés et autres personnalités de la Région, le DG Moustapha Guèye a dans sa prise de parole remercier le Président Macky Sall pour avoir une fois de plus hisser le drapeau de l’Islam haut en défendant l’islam confrérique en terre française devant son homologue français, comme il l’avait déjà fait devant le Président Barack Obama.



Le DG a par ailleurs rappelé que le Sénégal c’est d’abord des valeurs et parmi elles celle relative au respect de la religion tel que exposé par le President de la République.



Dans un tonnerre d’applaudissements favorables au Président de l’APR, le DG Moustapha Guèye a salué l’engagement du Président Macky Sall pour la mise en place d’un mécanisme de financement innovant en faveur des jeunes et des femmes lors du forum de Paris qui s’est tenu la semaine dernière à Paris. Suffisant pour déclencher battements de tam de tam et cris d’hysterie des militants.



Dans un grand tintamarre, Le Directeur du CROUS de Bambey est revenu sur l’actualité politique en saluant le gouvernement de majorité présidentielle élargi mis en place par le Président Macky Sall. Pour Moustapha Guèye, seul un tel gouvernement de combat peut prendre en charge les problèmes du pays, dans un contexte de pandémie où le Président a l’obligation d’apaiser le climat sociopolitique dans une démarche d’émergence.



En saluant les responsables politiques Aminta Tall, Aïda Mbodj, Mor Ngom, Khadim Guèye etc. le DG a promis aux populations de mobiliser toutes ses forces pour traduire en acte la vision du Président en matière d’emploi des jeunes et de financements apportés aux femmes.



Dans un dernier élan, il a lancé un message d’unité à tous les responsables de l’APR. selon lui, il est temps d’oublier les positions personnelles, les petites tendances inutiles et improductives et de travailler dans l’intérêt de Diourbel, du Sénégal et du Président Macky Sall.

A noter que le meeting s’est tenu au quartier Keur Cheikh de Diourbel.

