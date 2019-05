Moustapha Niasse : « ce 28 mai est un nouveau rendez-vous avec l’histoire pour le Sénégal » Le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse a fait un cours magistral sur le sens du dialogue, ce mardi 28 mai 2019, au palais de la République. L’ancien premier ministre a souligné que ce n’est qu’au « bout de l’échange et de la concertation qu’il y a la concorde ».

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2019 à 15:20 | | 0 commentaire(s)|

Moustapha Niasse a toutefois rappelé que « dialogue appelle raison, discernement et sérénité pour atteindre des objectifs précis et partagés ». Se félicitant de la forte participation de toutes les franges de la population à ce dialogue politique, le président de l’Assemblée nationale a déclaré que « ce 28 mai est un rendez-vous avec l’histoire pour le Sénégal », qui marque un nouveau départ pour notre pays.

Estimant qu’il nous faut « être unis dans la diversité », Moustapha Niasse a indiqué qu’est « venu le temps de l’action ». Il s’est par ailleurs félicité de la désignation de Famara Ibrahima Sagna comme facilitateur de ce dialogue, soulignant que « c’est le meilleur choix ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos