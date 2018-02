Moustapha Niasse parle de sa Mercédès S300, sa Lincoln, son 4X4 et…

Le président de l’Assemblée nationale a profité de la séance pour démentir Ousmane Sonko sur ses voitures. Apres avoir dit à haute et intelligible voix qu’il n’a aucune voiture de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse a dit à l’assistance que toutes les voitures qu’il conduit, lui appartiennent. Il a cité la Mercédès S300 qu’il a acquise en 2007, sa Lincoln et le 4X4. Et d’ajouter : « il y en a d’autres. Il suffit de venir à la maison ». Comme d’habitude, le président de l’Assemblée nationale a lâché devant ses collègues : « da maa tedd bala ma fi gneuw » (je suis riche avant d’être président de l’Assemblée nationale).













Les Echos