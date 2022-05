Moustapha Niasse sur le décès de Marie Joséphine Diallo : «Ses nièces ont défoncé la porte et trouvé qu’elle avait déjà rendu l’âme» Moustapha Niasse a indiqué que Marie Joséphine Diallo souffrait de maladies de cœur et de rein. «Le lundi, elle a assisté à la conférence des présidents de l’Assemblée nationale. Seule la mort peut expliquer son absence. Toute la journée de mardi, elle a travaillé jusqu’à 19 heures.

Le mercredi, elle a voulu venir à l’Assemblée et c’est nous qui l’avions demandé de se reposer. Donc, c’est malgré elle qu’elle est restée à la maison. Nous tenons la plénière sans la présence de Marie Joséphine Diallo. Tous les députés non-inscrits, de l’opposition parlementaire et de la majorité ont ressenti chacun dans son cœur cette misère morale», a confié M. Niass.



Selon le président de l’Assemblée nationale, elle a rendu l’âme aux environs de 22h et seule dans sa chambre.



«Ce sont ses nièces qui étaient parties lui rendre visite et ont sonné mais elle n’a pas répondu. Elles ont défoncé la porte alors qu’elle avait déjà rendu l’âme. Quand le médecin est arrivé, il a découvert que le cœur s’était arrêté. Et immédiatement, elle a été transportée à l’hôpital», a-t-il dit

