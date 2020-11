Moustapha Sow (Iles Canaries): "les espagnols vont massacrer les migrants sénégalais" Dans un entretien exclusif avec Le Témoin, Moustapha Sow, président de l'association des sénégalais des Iles Canaries, ne se fait pas doute quant à l'issue de nos compatriotes si l'Etat ne fait rien. A l'en croire, les Espagnols risquent de massacrer les migrants sénégalais.

Selon notre compatriote, les habitants du Royaume, jadis tolérants, sont excédés devant les flux massifs d'Africains. "Chaque jour, deux cents cadavres en moyenne échouent sur les plages espagnoles. Le cimetière musulman plein, ils sont enfouis dans des fosses communes ", dit-il.



Pour Moustapha Sow, plus de 4000 migrants africains sont dans des centres de rétention. Les espagnols, dénonçant des agressions, des vols et viols, promettent de régler leurs comptes aux migrants après la pandémie.



Le silence coupable des autorités dénoncé



