Moutons Tabaski 2023 : Les « gorgorlou » très inquiets face aux prix affichés Les moutons sont jusqu’ à cette veille de Tabaski, trop chers. Avec des prix hors de portée du Sénégalais moyen, le mouton est un casse- tête qui s’ajoute au prix de la pomme de terre et des autres intrants, qui coûtent les yeux de la tête.



Vendredi 16 Juin 2023

Pour les moutons de Tabaski de cette année, les prix affichés en ce moment, rendent inquiets les pères de famille. La Tabaski qui est une occasion pour des gens de se transformer en opérateurs économiques de circonstance et tenter le coup d’une «opération Tabaski», n’est pas de tout repos pour les pères de famille. .



Cette floraison d’hommes d’affaires a fait que les prix des moutons flambent et deviennent hors de portée du Sénégalais lambda, malgré la gratuité des points de vente et les facilités du gouvernement.



Des moutons vendus entre 200 mille et 2 millions FCfa



En ce moment, un tour sur le terrain permet de constater que les prix varient entre 200.000 et 2 millions selon le mouton ciblé. Pour un mouton de Tabaski, c’est quand même trop cher pour les Sénégalais, qui doivent faire face à des dépenses de loyer et de nourriture. On ne parle pas des habits pour les enfants.



Le sac d’oignon passe de 6 000 à 12 000 FCfa



Les moutons ne sont pas les seuls casse- têtes des pères de famille . La pomme de terre qui est utilisée en grande quantité pendant la Tabaski, connaît une flambée. Le prix du kilogramme est passé du simple au double, selon un constat effectué au marché Castors.



Le prix de la pomme de terre flambe



De 300 FCfa, il est passé à 600 FCfa actuellement, alors qu’on est pas encore à la veille de la Tabaski. Le sac de pomme de terre qui était vendue à 7000 FCfa est maintenant cédé à 11, 750 FCfa. Le sac d’oignons qui coûtait 6000 FCfa, est passé à 12 000. L’oignon local dont le kilo s’échangeait à 250 FCfa est passé du simple au double, c’est-à-dire 600 FCfa.















