Moutons de Tabaski: Arouna Gala Dialalo Ba, président des éleveurs du Sénégal rassure

Le ministre de l’Élevage Aly Saleh Diop, en tournée dans le département de Podor a fait savoir que la Mauritanie et les éleveurs sénégalais peuvent assurer l’alimentation en moutons du marché sénégalais pour la fête de Tabaski. Les sites visités disposent de près 5300 moutons, exclusivement destinés à la tabaski. Et, il y a d’autres sites gérés par l’opérateur.



Ainsi, le président des éleveurs du Sénégal Arouna Gala Dialalo Ba, l’un des plus grands producteurs de moutons précise que l’embargo du Mali ne va nullement impacter sur la tabaski.



Et, il indique sur les ondes de la Rfm que les prix vont être abordables comme jamais. « Il y a des moutons de 150.000 francs, 80.000, 115.000, 125.000. Il y a même des moutons de 200.000. Mais ça, c’est autre chose. Les moutons sont en train de venir sans aucune difficulté », a-t-il informé.