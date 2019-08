Mouvement Y en a marre: Simon prend du recul pour…

Le Mouvement Y en a marre sera orphelin de ses éminents membres fondateurs. Simon Kouka, puisque que c’est de lui qu’il s’agit, annonce qu’il va prendre du recul par rapport à son rôle d'activiste au sein de ce mouvement.



L’artiste-rappeur veut selon ses propos rapportés par « Vox populi », se consacrer à sa carrière. « Je signe mon retour sur la scène musicale que j’avais négligée un peu pour la cause citoyenne. La fin de l’année 2019 et toute l’année 2020, je vais porter la casquette de l’artiste, le culturel, plutôt que le militant, je vais me consacrer à 100% hip hop. Je suis en train de boucler une tournée sur 150 dates à l’international », confie-t-il.



Le fondateur de du label « Jolof for life » précise cependant qu’il n’abandonne pas totalement sa casquette de militant. « S’il y a urgence, dit-il, je serai en première ligne. Par exemple, si demain l’Assemblée nationale décidait de voter une loi pour autoriser l’homosexualité au Sénégal, avec n’importe quel char de combat en face, je serai le premier au niveau des grilles du palais du palais. Parce que jamais on n’acceptera l’homosexualité au Sénégal ».