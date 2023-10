Mouvement d’humeur à Kolda: Des chauffeurs et transporteurs réclament le renouvellement du bureau de leur gare routière APS – Des transporteurs et chauffeurs de Kolda (sud du Sénégal), affiliés au Syndicat national du transport de proximité, ont réclamé hier lundi, la tenue d’une élection pour renouveler le bureau de la gare routière de la commune dont le mandat prend fin ce mardi.

« Nous avons décidé de ne plus honorer le paiement de mandats et bons de sorties à la gare routière si le bureau actuel dont le mandat prend fin le 31 octobre n’est pas renouvelé, et nous réclamons l’organisation et la tenue d’une élection pour renouveler le bureau », a dit Lamine Kane Baldé, dans un entretien avec l’APS.



Le président de la section locale du Syndicat national du transport de proximité a indiqué qu’il allait demander aux chauffeurs et transporteurs de s’acquitter seulement du paiement de la taxe municipale, « si toutefois le bureau reste inchangé ».



« Nous restons à l’écoute des autorités et responsables du secteur du transport qui sont informés de la situation. Nous exigeons la tenue de l’élection pour changer le bureau actuel », a martelé le responsable syndical.



En attendant la fin de cet ultimatum lancé par les syndicalistes, les activités se poursuivent normalement à la gare routière de la ville de Kolda.



