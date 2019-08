Mouvement d’humeur à l’Hôpital général de Grand Yoff. Les travailleurs, en sit-in, dénoncent la mauvaise gestion des finances L’Hôpital général de Grand Yoff a connu ce matin un mouvement d’humeur de ses travailleurs. En sit-in, lesdits travailleurs dénoncent la mauvaise gestion des finances de l’hôpital. Ils regrettent le fait que tous les services d’urgence fonctionnent au ralenti avec un manque d’intrants criards.

Les travailleurs de l’hôpital général de Grand Yoff ont encore déterré la hache de guerre. En sit-in, ce matin, ils ont tiré à boulet rouge sur le Directeur de l’hôpital. Ainsi, ils promettent la poursuite du combat pour faire revenir la Direction à de meilleurs sentiments. « Nous sommes devant un Directeur qui ne connaît absolument rien des urgences. Il semble avoir tout compris sauf l’essentiel. L’essentiel dans un hôpital, c’est le fonctionnement de ses services vitaux. C’est-à-dire, les laboratoires, la radiologie, les services de diagnostic, la pharmacie etc. L’ensemble de ces services ne fonctionnent même pas à 30% de leurs capacités », a dévoilé le coordonnateur de l’Union syndicale des travailleurs de l’hôpital général de Grand Yoff, Mamadou Moustapha Seck.



Au même moment, regrette-t-il, le Directeur fait des dépenses de prestige. « Nous avons demandé dans notre plateforme revendicative, la prise en charge des urgences, l’achat des intrants pour le fonctionnement des services des laboratoires, l’achat des produits d’urgence pour le bloc opératoire, l’équipement des services de la pharmacie », a-t-il exposé sur la Radio Sud FM.



Et pourtant, le coordonnateur reconnaît l’existence d’un arrêté ministériel qui donne droit à tous les travailleurs, des primes de motivation de 25%. « Nous avons été responsables, en cédant depuis des années 5% à l’hôpital. Mais, il a utilisé cet argent pour nommer des chefs de services avec des indemnités de responsabilité. Alors que, c’est des services fictifs », a-t-il déploré.



Pour le moment, les travailleurs protestataires comptent poursuivre la série de sit-in, en attendant d’élaborer un plan d’action conséquent. Ledit plan va mener vers des grèves répétées, devant totalement bloquer, le fonctionnement de l’hôpital jusqu’à obtenir gain de cause.



