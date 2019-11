Mouvement d’humeur à l’Ucad : Le Saes observe un débrayage aujourd’hui

L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar renoue avec les mouvements d’humeur. Le Syndicat Autonome des Enseignants du Supérieur (Saes/Ucad) observe un débrayage aujourd’hui à partir de 9h00 et suspend toute activité pédagogique et de recherche. Pour cause, la coordination Saes de l’Ucad constate avec amertume le non-paiement des sommes dues aux enseignants, malgré «leurs immenses efforts» pour garantir le bon fonctionnement de l’institution et assurer une année académique 2018-2019 normale. Pour se faire entendre, le Saes convoque aujourd’hui une Assemblée Générale d’informations de Campus. A la fin de l’AG, les enseignants vont organiser une marche vers l’Ucad 3, puis un sit-in et un point de presse devant le bureau du Recteur.

