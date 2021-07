Mouvement d’humeur de leurs travailleurs: Les patrons d’AFTU démentent et menacent les grévistes L’annonce du mouvement d’humeur des travailleurs de l’Aftu a fait monter au créneau les employeurs. Dans un communiqué parvenu à «L’As», les patrons de l’Aftu démentent la tenue d’une grève de 48 heures par les travailleurs.

AFTU, en tant que regroupement de transporteurs, n’est en rien impliquée dans cette grève et ne la cautionne pas, lit-on dans le communiqué. Au contraire, précisent-ils, l’AFTU a pour objectif principal d’assurer un service public de transport et de veiller en toute circonstance, au bon déroulement et à la continuité de celui-ci.



Ainsi, l’AFTU rassure les autorités étatiques ainsi que sa clientèle, qu’elle continuera de mettre à la disposition de la population toute sa flotte de véhicules et veillera au bon déroulement de l’activité de transport. Ils demandent aux présidents et aux opérateurs des 14 GIE, de veiller à ce qu’aucun véhicule de leur parc automobile ne soit immobilisé.



Ils sollicitent l’intervention des forces de défense et de sécurité, pour assurer la sécurité du personnel et de son matériel. Et de mettre en garde contre toute tentative de saccage des véhicules. AFTU se dit ouverte au dialogue pour que ce mouvement d’humeur organisé par un groupe de travailleurs, trouve une issue heureuse.



