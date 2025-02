Mpal/"48 heures de l'eau potable dans le Nord": le ministre de l'Hydraulique lance les travaux de construction d'un château d'eau de 2000 m3

Dans le cadre des "48 heures de l'eau potable dans le Nord", le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr. Cheikh Tidiane Dièye a lancé les travaux hydrauliques dans la Commune de Mpal, département de Saint-Louis. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence des autorités administratives, religieuses et coutumières.



Un château d'eau d’une capacité de 2000 m³, servant de relais entre Ndiock Sall, Mpal, Fass Ngom, Gandon et Gandiole, viendra renforcer celui de Ndiock Sall, d’une capacité de 800 m³.



S'adressant à l'assistance, le ministre Cheikh Tidiane Dièye a souligné que " ce nouvel ouvrage, d’une importance majeure et d’un coût d’environ 2 milliards FCfa, permettra de régler définitivement les problèmes d’accès à l’eau potable dans la zone ".



Il a également déclaré que ces travaux visent à accompagner la volonté des autorités étatiques, " de faire du Sénégal un pays où les inégalités sociales et territoriales seront fortement réduites ".



" Notre ambition est de garantir à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais, tant en ville qu’à la campagne, un accès équitable à l’eau, en quantité suffisante, en qualité et à des coûts maîtrisables ", a-t-il ajouté.



Pour rappel, les travaux ont été confiés à la Société de Voiries et de Travaux Publics (SVTP), à laquelle il a été demandé de prendre toutes les dispositions nécessaires, pour livrer les travaux dans les meilleurs délais.











Adama Sall (Saint-Louis)