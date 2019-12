Munich: David Alaba se déguise en Père Noël dans la rue (PHOTOS)

Bien que tout le monde n’ait pas immédiatement reconnu le footballeur, beaucoup ont sauté de joie après avoir réalisé que c’était David Alaba.



Pourquoi l’action? Alaba explique: “En tant que Père Noël, il est un peu plus détendu de se promener autour du Christkindlmarkt.”



«Au moment de Noël, vous devez partager votre joie. Même si ce n’était qu’un petit geste, les gens et surtout les enfants du centre-ville de Munich étaient très heureux. Et je me suis vraiment amusé aussi. »



Alaba poursuit: “Le soutien de nos fans et de nos followers à Munich est extrêmement important pour nous – nous sommes heureux de donner quelque chose en retour pendant Noël.”



Voici les photos de Santa David Alaba ci-dessous…