Municipales de janvier 2022 : «Yeumbeul Ca Canam» veut éjecter Bara Gaye de son siège Le mouvement «Yeumbeul ca Canam » dirigé par le coordonnateur communal des enseignants de l’Apr, Matar Thioune, sollicite la construction d’un stade et d’une maison de loisirs pour les jeunes.

Lundi 5 Juillet 2021

D’après « L’As », Matar Thioune s’est indigné, par ailleurs, de la gestion du maire libéral Bara Gaye qui a, selon lui, montré ses limites dans la prise en charge des préoccupations des populations.



Selon M. Thioune, l’édile de Yeumbeul mérite des sanctions. Il appelle à l’unité des responsables locaux de la mouvance présidentielle pour bouter hors de la municipalité Bara Gaye. Il a fait cette déclaration lors d’un tournoi d’équipes de quartiers de la localité. Le responsable de l’Apr a remis 120.000 Fcfa et des trophées aux équipes finalistes.



