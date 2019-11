Munitions de l'armée saisies à Pekesse: Deux nouvelles arrestations

Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2019 à 07:55

Du nouveau dans l’affaire des munitions volées à l'armée et saisies à Pekesse. Selon le quotidien L'Observateur, la Section de Recherches de la gendarmerie a encore arrêté deux personnes.



Il s’agit du responsable d'une armurerie de Dakar et son préposé à la vente. Ils ont été présentés, hier, au procureur, avant de bénéficier d'un retour de parquet. Ils devront être acheminés, à nouveau, devant le parquet.

