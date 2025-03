Murcia en Espagne : Abdoulaye Kane, un jeune Sénégalais de 36 ans, retrouvé mort, criblé de balles

Abdoulaye kane , un jeune Sénégalais de 36 ans a été retrouvé mort, criblé de balles dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 vers 3 heures du matin à Murcia en Espagne. Il est originaire de la casamance , et vivait depuis 2006 en Espagne, en situation régulière. Notre compatriote était marié et père de deux enfants. HSF dénonce avec la grande fermeté ce crime odieux et demande que toute la lumière soit faite.

