Musique : 50 ans de l’orchestra Baobab

Un vrai monument de la musique sénégalaise. L’Orchestra Baobab fête ses 50 ans. Malgré des pertes énormes en cours de route comme les chanteurs Laye Mboup, Ndiouga Dieng de Bargny, Rudy Gomis, Médoune Diallo, Balla Sidibé, le saxophoniste Issa Cissokho, le guitariste togolais Barthélémy Attisso, sans compter Thione Seck qui en fut membre avant de voler de ses propres ailes, le « Baobab orchestra », cette superbe formation qui plana sur la musque sénégalaise au cours des années 80 et 90, tient encore. Le groupe mythique a décidé de choisir un lieu mythique, le théâtre national Daniel Sorano, pour lancer les activités de ses 50 ans ce vendredi 10 mars.



La Covid n’ayant pas épargné le milieu du spectacle, les 50 ans du groupe Baobab, né au début des années 70, n’ont pu se tenir à date. Et pour y remédier, plusieurs prestations sont prévues tout au long de cette année, aussi bien sur le plan national qu’international. L’histoire continue. Elle est faite de mélanges de fondateurs comme les frères Thierno et Mountaga Kouyaté et la jeune génération avec le lead vocal Alpha Dieng, fils de Ndiouga. En prélude à cette première, l’Orchestra Baobab vous convie à la conférence de presse ce mercredi 08 mars pour évoquer avec les médias un tel événement, renseigne LeTémoin.