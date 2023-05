Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Musique : Big Mo et Isis Kuyito de Kujamat lancent leur album "Inimbara"., un appel poignant aux fils de la Casamance Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Mai 2023 à 21:37 | | 0 commentaire(s)| En Casamance, le duo Kujamat, composé de Isis Kuyito et Big Mo le Géant, de leurs vrais noms Marie Rose Sagna et Mamadou Diedhiou, les artistes Isis Kuyito et Big Mo le Géant sont deux virtuoses de la chanson qui ont eu chacun une carrière solo plus que prometteuse et rassurante. Les artistes Big Mo et Isis Kuyito de Kujamat, groupe musical que tous les deux qualifient de petit-fils du célèbre Touré Kunda, ambitionnent, à travers leur musique, booster la culture casamançaise, à l'instar des frères Touré.

Cependant, les difficultés dans la promotion des jeunes artistes, surtout ceux de la Casamance, n'épargnent pas le groupe Kujamat. Ces difficultés ont retardé la sortie d'un album consacré à la valorisation du patrimoine historique et culturel de la région méridionale, ce qu'elle a vécu et traversé à travers différentes sonorités musicales, confie Big Mo, de son vrai nom Mamadou Diédhiou, face à la presse, lors de la présentation de leur album.



Ainsi, après la sortie du single "Casamance carte postale" qui a connu un franc succès, le groupe s'est lancé dans la sortie de son album "Inimbara". Une façon de souhaiter courage et bon vent à tout un chacun, au peuple de la Casamance en particulier.



Un album ou un titre est réservé à la protection et à la préservation des forêts de la Casamance. "Sauvons la nature". Pour Big Mo et Isis Kuyito, c'est une manière d'inciter les populations à la restauration des forêts dévastées partout en Casamance. Pour ces artistes, il faut de vastes campagnes de reforestation. Ils conseillent aux populations de reboiser après avoir coupé.



Il y a deux ans leur album leur vidéo avait cartonné. Aujourd’hui leur nouvel album s’annonce et promet…



Avec Seneweb





