Musique: Découvrez les 3 artistes sénégalais les plus écoutés au monde ! Rédigé par leral.net le Mardi 1 Mars 2022 à 16:49

Le service suédois de streaming musical, Spotify, qui détient une présence dans 184 marchés sur la planète, vient de célébrer son premier anniversaire au Sénégal. À cette occasion, il a dévoilé les noms des artistes sénégalais les plus écoutés sur ses plateformes streaming à travers le monde. Il s’agit notamment d’Alioune Badara Thiam alias Akon et des deux « vieux briscards », Youssou Ndour et Baaba Maal.





La musique n’a pas de frontière. Bien qu’ils chantent généralement dans les langues locales, en wolof ou en poulaar, les deux artistes sexagénaires Youssou Ndour et Baaba Maal restent parmi les artistes sénégalais les plus écoutés dans le monde, selon Spotify. Mais, ce classement est dominé par le chanteur sénégalo-américain, Alioune Badara Thiam alias Akon. Le mythique groupe « Orchestra Baobab » créé dans les années 1970, occupe la 4ème place devant le jeune rappeur sénégalais d’origine camerounaise, Lotfi Kent Sauvalle alias « Osirus Jack ».



Il est important de souligner que le « Mbalax », le genre musical le plus populaire au pays de la Téranga, dont Youssou Ndour demeure l’éternel « roi », est en train de gagner du terrain sur la scène internationale. Sur la plateforme Spotify, rapporte Afrik.com, il est suivi par le « Hip Hop Galsen », le « Mandé Pop » ou encore le « Guinean Pop », dans le classement des genres les plus appréciés. En France, le « Mbalax » est toujours en tête, tandis que le jeune rappeur Dominique Preira alias « Dip Doundou Guiss » reste indétrônable en Italie.

iGFM



