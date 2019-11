Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Musique: Le Premier ministre ivoirien offre 20 millions Fcfa à Ariel Sheney Rédigé par leral.net le Mardi 5 Novembre 2019 à 10:15 | | 0 commentaire(s)| Même s’il n’a remporté aucun trophée au PRIMUD 2019 (une cérémonie qui récompense les artistes du coupé décalé qui se seraient distingués par leur production musicale), Ariel Sheney, ex poulain d’Arafat ne baisse pas les bras. En effet, depuis la sortie de son clip Amina, Ariel Sheney connaît un succès fou et cela s’est démontré une fois de plus à travers son concert tenu le samedi 02 novembre 2019.

Le public a effectué massivement le déplacement au palais de la culture de Treichville. D’importantes personnalités ont répondu présentes à cet événement.



On peut citer entre autres, le ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes, Mamadou Touré, qui a même bravé la pluie pour être présent à ce concert.



A la suite de son spectacle remarquable, Ariel a reçu de la part du premier ministre une grosse surprise.



Des mains de Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes a porté le message du chef du gouvernement d’Alassane Ouattara. «Une enveloppe de vingt millions» pour Ariel Sheney.



Si certains l’ont pris à cœur joie, ce geste du ministre a été mal perçu par plus d’un qui estiment qu’Ariel Sheney n’aurait pas besoin d’une telle somme.

















Emeraude ASSAH





Accueil Envoyer à un ami Partager