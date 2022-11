Musique : Le « Salsero » Pape Fall est décédé

La journée d’hier a été assurément noire pour la culture sénégalaise qui s’est retrouvée endeuillée avec la disparition brutale du salsero Pape Fall et du comédien Bass Diakhaté. Deux figures emblématiques de la culture sénégalaise. Pape Fall, c’était un dandy connu dans le milieu de la Salsa où il évoluait. Le port toujours irréprochable. D’une grande courtoisie, c’est à peine s’il levait les yeux face à son interlocuteur. Tout cela résulte d’une éducation rigoureuse. Il ne fumait, ni ne buvait. Un homme à la vie sobre qui a vécu son art jusqu’à la mort, informe LeTémoin.



Plus de cinquante ans sur scène, Pape Fall était venu à la musique par son amour du bon son. Il commence sa carrière musicale en 1968 au Dounya Orchestra. Il rencontre le géant Labah Sosseh qui le prend sous son aile protectrice avant de se retrouver à ce qui était une école de musique à l’époque, la Star Band de Dakar. Avec son groupe l’African Salsa, il a écrit les plus belles pages de la musique Salsa.



Le monde de la culture sénégalaise perd ainsi un éminent parolier. Leral présente ses condoléances à sa famille et au monde culturel.