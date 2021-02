Musique : Tonton David, le patron du reggae à la française, est décédé à 53 ans

Tonton David, inoubliable interprète du titre Chacun sa route, est décédé à l'âge de 53 ans, ont indiqué un de ses enfants et son ancien manager à l'AFP. Star de la musique reggae à la française, il avait connu le succès en 1994 pour avoir signé la bande originale du film Un Indien dans la ville . Une disparition brutale, puisque le musicien, retiré dans une petite bourgade de Lorraine depuis plusieurs années, s'attelait à la préparation de son dixième album.



Plusieurs artistes ont déploré sa disparition sur les réseaux sociaux. Pierpoljak, connu pour son morceau éponyme, s'est fendu d'une vidéo publiée sur Instagram. « Wow je suis dévasté. Je viens d'apprendre que mon ami Tonton David est mort », a-t-il exprimé face caméra. « Je viens d'apprendre une triste nouvelle. Tonton David nous a quittés. Repose en paix mon ami », s'est ému le rappeur Nuttea, star des années 2000 avec son tube Elle te rend dingue.



Né en 1967 à la Réunion puis élevé à Champigny-sur-Marne (94), Tonton David, de son vrai nom David Grammont, fut l'une des têtes de proue du reggae français. Fils de musicien, il découvre le reggaeton lors d'un concert en Angleterre en 1987 avant de signer son premier album baptisé Le Blues des racailles en 1991. Artiste très engagé, son titre Sûr et certain, sorti sur Allez leur dire en 1994, lui ouvrira quelques années plus tard les portes vers un public de masse. Vendu à près de 350.000 exemplaires, il lui vaudra une nomination aux Victoires de la musique.



Il s'était fait également connaître pour Peuples du monde (et sa fameuse intro «Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert/Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir») avec un clip réalise par Mathieu Kassovitz.



À ce stade de sa carrière, tout l'Hexagone se déhanche déjà au rythme de ses chansons. Mais son hit restera «Chacun sa route», Tonton David, générique d’Un Indien dans la ville, dont il signe la bande originale. « Chacun sa route / Chacun son chemin / Chacun son rêve, chacun son destin », clamait-il sur le refrain, marqueur de toute une génération. Teinté de messages politiques contre le racisme, le single se classe troisième des meilleures ventes en France. De son côté, le film attire en salles près de huit millions de spectateurs.



Chanteur très populaire, Tonton David se faisait pourtant discret depuis quelques années. Il y a quatre ans, il s'était installé en Moselle avec sa famille, loin de l'agitation parisienne. Mais le musicien n'avait pas perdu son envie de chanter. En 2017, il promettait, dans Le Parisien un prochain retour sur scène, mais «après la présidentielle, car je ferai des trucs assez politiques», comme à son habitude. Chose promise, chose due, puisque, selon Le Monde, Tonton David avait repris le chemin des studios pour enregistrer son dixième album.

