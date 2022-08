Musique : bientôt un single de Kilifeu et Thiat contre les bavures policières

En effet, informe Les Echos, Thiat et Kilifeu ont balancé sur la toile hier un teaser de leur nouveau single intitulé «4 Alkati». D’ailleurs, le single a fait l’objet d’un clip.



Dans le teaser du clip visionné par «Les Échos», on y voit des hommes et femmes tenant des pancartes sur lesquelles on peut lire : ‘’Policier dou mbok’’, ‘’policier ne tire pas’’ ou encore ‘’Poliss Assassin’’…».



A signaler que la police ne blesse pas seulement. Elle tue sans aucune forme de procès ! Et la suite est un silo de déclarations et de décisions qui n’aboutissent à rien du tout.